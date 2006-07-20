Звідки соціалісти дізналися про переговори ”Нашої України” з Регіонами

Народний депутат, член фракції «Наша Україна» Петро ПОРОШЕНКО заперечує проведення переговорів між представниками «Нашої України» та Партії регіонів про приєднання до антикризової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи журналістам заяви соціалістів Миколи РУДЬКОВСЬКОГО та Олександра МОРОЗА про те, що “Наша Україна” веде такі переговори, П.ПОРОШЕНКО зазначив: «Їм просто нема про що більше говорити».

Він також підкреслив, що не бере участь в таких переговорах. «Нас ніхто не уповноважував вести жодних переговорів», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

«Мені невідомо про що говорили пан РУДЬКОВСЬКИЙ, про які домовленості, про що говорив МОРОЗ, хай МОРОЗ І РУДЬКОВСЬКИЙ скажуть, звідки у них така інформація», - підкреслив П.ПОРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, представники антикризової коаліції неодноразово заявляли, що “Наша Україна” веде переговори про приєднання до коаліції.

Зокрема, 18 липня член фракції СПУ М.РУДЬКОВСЬКИЙ стверджував, що фракція «Наша Україна» отримала посади у важливих комітетах парламенту, оскільки пообіцяла протягом тижня-двох приєднатися до антикризової коаліції.

19 липня О.МОРОЗ заявив, що знає про проведення переговорів між “Нашою Україною” та Партією регіонів. Він висловив переконання, що «Наша Україна» повинна або увійти у коаліцію, або хоча б підписати угоду про співпрацю з антикризовою коаліцією.