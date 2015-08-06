Яценюк очікує від Порошенка підписання двох законів про реформу у МВС

Про це повідомляє прес-служба КМУ.

"Тоді перший етап реформи правоохоронної системи буде завершено", - заявив Яценюк в ході робочої поїздки до Хмельницького.

Прем'єр нагадав, що закон про Національну поліцію вже підписаний Президентом.

Сьогодні разом з Міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим Арсеній Яценюк оголосили про початок набору до нової патрульної поліції міста.

Прийом анкет кандидатів до нової патрульної в Хмельницькому розпочався сьогодні, і анкети, за словами Яценюка, подали вже 25 кандидатів.

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Голова уряду зазначив, що нові патрульні почнуть працювати на вулицях Хмельницького вже в грудні: "Машини закуплені, техніка закуплена. Зараз треба пройти курс навчання".

Яценюк повідомив, що заробітна плата нових поліцейських у Хмельницькому буде така ж, як у Києві - від 8 до 10 тисяч гривень.