Російський продюсер зізнався, що телеканали навмисно чорнили лідерів Майдану в своїх ефірах

Про це продюсер розповів колишньому заступнику головного редактора каналу "Росія 24" і "Росія 2" Олександру Орлову, звільненого з телебачення в липні 2013 року за пости на підтримку Олексія Навального, пише Colta.ru.

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"Я працював на програмі "Спеціальний проект", пішов звідти рік тому. Але я встиг застати квітень і травень — коли відокремлювався Крим, почалися перші люстрації після Майдану. У нас було замовлення на фільм "Дорога, у мене революція!" — ми намагалися актуальну тему України підняти з дещо іншого ракурсу, з особистої сторони: взяли всіх лідерів революції", - розповідає продюсер.

За його словами, стояло завдання продемонструвати, як почуваються дружини "позитивних кримських і негативних лідерів Майдану", коли чоловік говорить "кохана, у мене революція", як це переживається сім'єю.

"Для негативних персонажів (лідерів Майдану - УНІАН) не шукали позитивні характеристики, що у нього дружина, діти і мама, а що в нього коханки, особисте життя зі знаком мінус", - ділиться подробицями російських медійник.

Крім цього, він зазначив, російським каналам було "нереально підійди до лідерів Майдану".

"Ми не могли відправити туди нашу знімальну групу, акредитація була тільки у новинних редакцій, всіх інших, включаючи документальних, і тоді, і зараз в Україну не пускають", - підкреслив він.

Так, за словами медійника, доводилось самостійно щось додумувати про лідерів Майдану.