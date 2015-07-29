Путінські ЗМІ озвучили галюцинації чергових "експертів" по Боїнгу: його підірвали зсередини

Відповідні висновки опублікував пропагандистський канал LifeNews, якому "така версія може на перший погляд здатися й зовсім фантастичною", посилаючись на "експерта" федерального інформаційного центру "Аналітика та безпека" Сергія Соколова.

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Відзначається, що Соколов, надавши певний "сенсаційний" запис переговорів пілота бойового літака Су-27 з офіцером пункту бойового управління, підкреслив: "Я практично впевнений, що літак був знищений зсередини, і це була спецоперація".

Згідно з повідомленням, щоб розшифрувати запис переговорів журналісти путінського каналу звернулися за допомогою до чергового "експерта" - Івана Іванова, за плечима якого "сотні бойових і навчальних вильотів".

"Коли наводиться офіцером бойового управління літак-перехоплювач, часто говорять "ціль". Але в деяких ситуаціях, коли ціль не бойова, не характерна іноді, використовуються такі слова, як "велика", наприклад", — пояснив "експерт".

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В редакції пропагандистського каналу вважають, що "на запису, пілоту підказують координати іншого літака з землі, через кілька хвилин льотчик доповідає про візуальний контакт з пасажирським лайнером і отримує інструкції".

Як зазначається, "сенсаційний" запис потрапив у руки "експерта" ще в минулому році, в електронному вигляді, опубліковувати його тоді було не можна".

"Ми розуміли, що, якщо ми будемо мати справу з Гаагою або міжнародним розслідуванням, потрібно безпосередньо джерело, саме тому ми викупили у співробітників СБУ бобіну з дротом, на яку записані ці розмови", — розповів подробиці "експерт".

Відзначається, що на "сенсаційну" плівку дослідницькому центру довелося витратити 250 тисяч доларів, а "віддати такі гроші вони зважилися, лише коли повністю переконалися, що джерело заслуговує довіри, а запис справжній".

Разом з тим, за даними видання, версії про те, що малайзиский "Боїнг" був знищений вибухом зсередини, дотримується ще один "незалежний технічний експерт Юрій Антипов", який піддавав критиці попередні версії катастрофи лайнера і, "коли оприлюднили дані чорних ящиків, він ще більше переконався у своїй версії".

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"Повне обнулення в одній часовій точці всіх приладів", — зробив висновок "експерт".

За інформацією путінського каналу, "як показує практика, після попадання в літак ракети або снаряда самописці ще кілька секунд або навіть хвилин фіксують переговори пілотів, параметри тиску, швидкості та інші дані польоту. Справа в тому, що дроти чорних ящиків продубльовані тричі, і пошкодити їх всі одномоментно, тим більше осколковим снарядом, неможливо".

Крім того, як зазначається, "експерта" спочатку збентежило розташування уламків лайнера: "На схемі розльоту уламків на землі видно, що від точки, де літак ще був неушкодженим, частина уламків виявилася набагато лівіше, а що найважливіше — ззаду".

Далі в підтвердження "експертної" версії в редакції вдалися до законів фізики: "Літак йшов зі швидкістю близько 900 кілометрів на годину. Згідно з законами фізики, інерція повинна була протягнути вперед всі уламки, але цього не сталося".

"Ніяким зовнішнім вибухом, ракетою, літаком, уламки не можуть бути відкинуті назад", — говорить "експерт".

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"Поки всі сперечалися про те, з якої зброї розстріляли ніс "Боїнга", "експерт" Антіпов "уважно вивчав обшивку лайнера. На його думку, навіть на фотографіях можна побачити почерк бомби, підірваної всередині".

"Характерне видавлювання ілюмінатора, це ілюмінатор пасажирського салону. Тобто в самому салоні був короткочасний тиск, здатний видавити обшивку", - процитували в повідомленні "експерта" Антипова.

Як повідомляв УНІАН, раніше Росію звинувачували в оприлюдненні неправдивих умов катастрофи малайзійського "Боїнга".