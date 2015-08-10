В МВС розкрили подробиці затримання колишнього командира "Айдару" Мельничука (виправлено)

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прес-секретар МВС Артем Шевченко.

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Як зазначає прес-секретар, це одна з машин, котрі найчастіше викрадають. "Вчора був саме такий випадок - патрульні поліцейські 4-го батальйону отримали орієнтування саме на угон такої машини. Побачили - вирішили перевірити - сказали через гучномовець зупинитися на парковці Макдональдса", - написав він.

За кермом автівки був народний депутат і колишній командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук. Як зазначив Артем Шевченко, Сергій Мельничук чомусь вважав, що йому як члену парламенту можна керувати чужою автівкою без посвідчення водія та техпаспорта, а тільки з посвідченням народного депутата.

Артем Шевченко підкреслив, що поліцейські склали протокол за ст.126 КУпАп, але Сергій Мельничук його не підписав. Його відмова це зробити була зафіксована. "Добре, що хазяйка машини приїхала - а то б довелося евакуювати її авто", - підсумував Артем Шевченко.