В МВС розкрили подробиці затримання колишнього командира "Айдару" Мельничука (виправлено)
У Києві патрульні поліцейські 4-го батальйону затримали народного депутата і колишнього командира "Айдару" Сергія Мельничука на білому Lexus RX 350.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прес-секретар МВС Артем Шевченко.
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Як зазначає прес-секретар, це одна з машин, котрі найчастіше викрадають. "Вчора був саме такий випадок - патрульні поліцейські 4-го батальйону отримали орієнтування саме на угон такої машини. Побачили - вирішили перевірити - сказали через гучномовець зупинитися на парковці Макдональдса", - написав він.
За кермом автівки був народний депутат і колишній командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук. Як зазначив Артем Шевченко, Сергій Мельничук чомусь вважав, що йому як члену парламенту можна керувати чужою автівкою без посвідчення водія та техпаспорта, а тільки з посвідченням народного депутата.
Артем Шевченко підкреслив, що поліцейські склали протокол за ст.126 КУпАп, але Сергій Мельничук його не підписав. Його відмова це зробити була зафіксована. "Добре, що хазяйка машини приїхала - а то б довелося евакуювати її авто", - підсумував Артем Шевченко.
Білий Lexus RX 350. Його ще називають "ерексус". Одна з машин, які найчастіше викрадають. Вчора був саме такий випадок -...Posted by Артем Шевченко on Monday, 10 August 2015