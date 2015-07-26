У штабі АТО спростували інформацію про відведення батальйонів "Азов" і "Айдар" з позицій

Про це йдеться у заяві прес-центру на його сторінці у Facebook.

Недостовірна інформація, зазначають у прес-центрі, поширюється деякими ЗМІ та сумнівними експертами з метою дискредитації сил АТО і роздування панічних настроїв у суспільстві.

Штаб АТО зазначає, що триває планова ротація зазначених батальйонів. На позиції батальйону "Азов" заступає на бойове чергування одна з найбоєздатніших військових частин морської піхоти.

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Передові позиції, які займав батальйон "Айдар", зайняли підрозділи механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

Жодні підрозділи сил АТО не залишили своїх позицій і ніякої здачі населених пунктів немає.

Планова ротація батальйонів "Азов" і "Айдар" проходить з метою підвищення боєздатності цих підрозділів. У певних районах у батальйонах "Азов" і "Айдар" буде проведено переозброєння, доукомплектування та бойове злагодження.

Сили АТО надійно тримають оборонні рубежі, не залишають жодного населеного пункту і готові до виконання поставлених завдань, наголошують у штабі.