Потерпілого у справі Гонгадзе журналіста Подольського оштрафували на 1,5 тисячі гривень за неповагу до суду

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив сьогодні на судовому засіданні головуючий колегії суддів Апеляційного суду Києва Степан Гладій, задовольнивши таким чином відповідне клопотання захисника Мирослави Гонгадзе Валентини Теличенко.

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У свою чергу Подольський відмовився брати від судового розпорядника ухвалу суду і продовжував порушувати порядок на судовому засіданні, вигукуючи на адресу суддів образливі слова, зокрема, називаючи їх “шахраями в мантії”, “фальсифікаторами” тощо.

Спроби головуючого заспокоїти Подольського ні до чого не призвели, і він був змушений на деякий час оголосити перерву в судовому засіданні “для того, щоб Подольський заспокоївся”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Апеляційний суд Києва продовжив розгляд скарги на вирок екс-генералу МВС Олексію Пукачу, засудженого до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе.

Водночас Подольський вчергове почав вимагати від суду притягнути до відповідальності тих, хто чинив тиск на Пукача під час розгляду справи в суді першої інстанції.

Зокрема, звертаючись до колегії суддів, він знову заявив, що не дасть продовжувати розгляд скарги, допоки суд не почне вживати відповідних дій за його заявою.

У свою чергу адвокат Теличенко подала суду клопотання про видалення Подольського із судової зали за непристойну поведінку та неповагу до суду.

Довідка УНІАН. 29 січня 2012 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув‘язнення за вбивство журналіста Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.