Суд відмовив Подольському у розгляді чергового клопотання про відвід суддів у справі Пукача

15:14, 12 червня 2015
Політика
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Журналісту Олексію Подольському, який є потерпілим у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, відмовлено у розгляді чергового (8-го з початку судових засідань) клопотання про відвід колегії суддів Апеляційного суду Києва, який розглядає скаргу на вирок екс-генералу МВС Олексію Пукачу, засудженого до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, свою відмову розглядати клопотання суд обґрунтував тим, що автор клопотання не навів інших підстав, крім тих, що вже розглядалися судом.

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Довідка УНІАН. 29 січня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський.

4 червня Теличенко відкликала апеляційну скаргу на вирок Пукачу.

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