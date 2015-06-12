Суд відмовив Подольському у розгляді чергового клопотання про відвід суддів у справі Пукача

Як передає кореспондент УНІАН, свою відмову розглядати клопотання суд обґрунтував тим, що автор клопотання не навів інших підстав, крім тих, що вже розглядалися судом.

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Довідка УНІАН. 29 січня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський.

4 червня Теличенко відкликала апеляційну скаргу на вирок Пукачу.