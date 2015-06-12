Суд відмовив Подольському у розгляді чергового клопотання про відвід суддів у справі Пукача
15:14, 12 червня 2015Політика
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Журналісту Олексію Подольському, який є потерпілим у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, відмовлено у розгляді чергового (8-го з початку судових засідань) клопотання про відвід колегії суддів Апеляційного суду Києва, який розглядає скаргу на вирок екс-генералу МВС Олексію Пукачу, засудженого до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе.
Суд відмовився розглядати клопотання через відсутність інших підстав, крім тих, що вже розглядались / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, свою відмову розглядати клопотання суд обґрунтував тим, що автор клопотання не навів інших підстав, крім тих, що вже розглядалися судом.
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Довідка УНІАН. 29 січня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року.
Адвокат Теличенко подала тоді апеляцію на вирок. Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський.
4 червня Теличенко відкликала апеляційну скаргу на вирок Пукачу.
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