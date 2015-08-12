Голови МЗС України та Білорусі обговорять хід переговорів щодо ситуації на Донбасі
12 серпня почнеться робочий візит в Україну Міністра закордонних справ Республіки Білорусь Володимира Макея.
Про це повідомляє прес-служба МЗС Білорусі.
"В ході переговорів з Міністром закордонних справ України Павлом Климкиным і ряду інших зустрічей відбудеться обговорення усього спектру питань білорусько-українських відносин у торговельно-економічній та політичній сферах, взаємодії в рамках міжнародних організацій", - йдеться в повідомленні.
Також планується обговорити хід переговорного процесу щодо врегулювання ситуації на сході України.
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