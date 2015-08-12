Голови МЗС України та Білорусі обговорять хід переговорів щодо ситуації на Донбасі

Про це повідомляє прес-служба МЗС Білорусі.

"В ході переговорів з Міністром закордонних справ України Павлом Климкиным і ряду інших зустрічей відбудеться обговорення усього спектру питань білорусько-українських відносин у торговельно-економічній та політичній сферах, взаємодії в рамках міжнародних організацій", - йдеться в повідомленні.

Також планується обговорити хід переговорного процесу щодо врегулювання ситуації на сході України.

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