Екс-прем'єр Естонії про Україну: Припиніть вже обговорювати і почніть щось робити

Про це він розповів в інтерв'ю журналу «Новое Время».

«Ви повинні сприймати серйозно цінності демократії, ринкової економіки та верховенства права. Мені здається, у вас зараз вони девальвовані. І це питання, не тільки стосується тих, хто при владі. Це повинно стосуватися кожного громадянина. Усі ці принципи працюють тільки тоді, коли вони використовуються як фундамент для суспільства, а не як фасад. Весь цей радянський менталітет, коли для всього є виправдання, коли є люди з особливими привілеями — все це чуже демократії», - сказав він.

За його словами, українське суспільство готове до радикальних реформ і чекає на них.

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«Я слухаю дискусії, викликані необхідністю боротися з корупцією, і думаю: припиніть вже обговорювати і почніть щось робити. Прямо завтра вранці. У вас повинна бути нульова толерантність до корупції: кожен окремий випадок, коли приватний інтерес суперечить суспільним інтересам, негайно повинен отримувати належну реакцію. Це те, чого Європа чекає від України», - додав Партс.

Повну версію інтерв'ю читайте у свіжому номері журналу «Новое Время».