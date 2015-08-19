Ложкін призначив на посаду в АП сина свого бізнес-соратника

Андрій Девко почав працювати в Адміністрації Президента у вересні і вже за рік отримав посаду керівника депертаменту.

Андрій є сином Валерія Девка, який має давні бізнес-стосунки з сім'єю Ложкіна, повідомляє Українська правда.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців разом із матір'ю Ложкіна Валерій Демко має кілька спільних фірм у сфері оптики ( ТОВ "Люксоптика холдінг", ТОВ "Оптичний дім", ТОВ "ВІ-оптікс", ТОВ"Інтероко", ТОВ "Плюс-оптика").

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В минулому Борис Ложкін успішний бізнесмен. Майже 20 років володів та розвивав "Український медіа-холдинг", до складу якого входять ряд друковани та інтернет видань, числені радіостанції.