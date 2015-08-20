Україна анулювала дипломатичні паспорти Азарова та 88 екс-високопосадовців

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС України.

"У зв’язку зі зверненнями ЗМІ повідомляємо, що відповідно до Положення про дипломатичний паспорт України Міністерство закордонних справ анулювало дипломатичні паспорти вказаних нижче громадян України, які втратили підстави для користування дипломатичним паспортом і не повернули паспортний документ до МЗС у передбачений законодавством строк", - зазначається в повідомленні.

"Відповідна робота проводиться МЗС на постійній основі у взаємодії з причетними відомствами з метою забезпечення дотримання порядку користування дипломатичними паспортами України. Згідно із законодавством України МЗС інформує про недійсні дипломатичні та службові паспорти Державну прикордонну службу України та Українське бюро Інтерполу", - сказано у повідомленні.

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МЗС інформує, що пункт 14 Положення про дипломатичний паспорт України, затвердженого указом президента України від 12 травня 2015 року №264/2015, встановлює обов’язок осіб, яким оформлено дипломатичний паспорт для здійснення службових відряджень за кордон, повертати відповідний паспортний документ для зберігання до МЗС у десятиденний строк після закінчення закордонного відрядження. Порушення цієї вимоги є підставою для анулювання дипломатичного паспорта.

Також до списку осіб увійшли син Азарова Олексій, екс-народні депутати з Партії регіонів Ганна Герман, Юрій Іванющенко, Артем Пшонка, Микола Рудьковський, Олег Царьов, Артем Щербань, екс-народний депутат від КПУ Оксана Калетник, екс-міністр юстиції Олександр Лавринович та екс-міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов.

Крім того, до списку увійшли представник колишнього президента Віктора Януковича у Верховній Раді Ігор Мірошниченко, екс-міністр оборони Павло Лебедєв, екс-міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка та екс-міністр екології і природних ресурсів Андрій Мохник.

Також у списку значаться Сергій Аверченко, Нуруліслам Аркаллаєв, Руслан Бадаєв, Ірина Бережна, Руслан Богдан, Володимир Бойко, Віталій Борт, Сергій Буряк, Іван Бушко, Геннадій Васильєв, Олег Гелевей, Михайло Герасимчук, Едуард Гурвіц, Віталій Данілов, Борис Дейч, Володимир Демішкан, Микола Демянко, Олександр Доній, Олександр Єгоров, Олександр Єдін, Віктор Жеребнюк, Олександр Зац, Роман Ілик, Віталій Калюжний, Василь Ковач, Павло Корж, Олександр Корнійчук, Ігор Кривецький, Юрій Крук, Олександр Кузьмук, Олексій Кунченко, Володимир Купчак, Володимир Куренной, Степан Курпіль, Анжеліка Лабунська, Микола Левченко, Олексій Лелюк, Владислав Лук'янов, Володимир Макеєнко, Леонід Макул, Володимир Малишев, Ігор Марков, Володимир Медяник, Євген Мельник, Лев Миримський, Андрій Міщенко, Олександр Мочков, Сергій Мошак, Нвєр Мхітарян, Юрій Одарченко, Володимир Олійник, Валерій Омельченко, Михайло Опанащенко, Леся Оробець, Володимир Пилипенко, Андрій Пінчук, Василь Поляков, Ігор Рибаков, Володимир Сальдо, Олег Сиротюк, Ольга Сікора, Григорій Смітюх, Микола Солошенко, Микола Сорока, Володимир Струк, Іван Ступак, Віктор Тихонов, Сергій Топалов, Геннадій Федоряк, Олександр Фищук, Петро Цибенко та Віталій Чудновський.

Раніше УНІАН повідомляв, що Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом заяв так званого «Комітету порятунку України» (КПУ), створеного у Москві екс-главою українського уряду Миколою Азаровим.