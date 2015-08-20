Клімкін впевнений у незмінності підтримки України з боку Польщі за президентства Дуди

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав журналістам.

"Я вважаю, що відносини між Україною і Польщею, вони ні за своєю історію, ні за змістом, ні за ментальністю, вони не можуть залежати від будь-яких політичних шляхів, політичних рухів. Вони абсолютно унікальні. Це не є стратегічне партнерство за терміном, це є стратегічне партнерство за змістом", - заявив Клімкін, відповідаючи на запитання про розвиток відносин з Польщею після інаугурації нового президента Анджея Дуди.

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Як зазначив міністр, що коли він востаннє відвідував Варшаву, то "зустрічався з багатьма прихильниками нового президента, з його дуже добрим другом, і зовнішньополітичним радником і моїм добрим знайомим, паном Кшиштофом Щерським. Я впевнений у польській підтримці".

Також міністр поінформував, що нещодавно президент України Петро Порошенко провів розмову з Дудою. На його переконання, Польща завжди послідовно підтримує Україну на євроінтеграційному шляху, навіть у складні часи. "Я абсолютно певний у польській підтримці і у майбутньому", - підсумував Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня Дуда офіційно став президентом Польщі, склавши присягу глави держави.