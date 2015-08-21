Адвокат Сенцова звернеться до Верховного суду РФ після оголошення вироку
10:38, 21 серпня 2015Політика
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Захисник режисера Сенцова Дмитро Динзе має намір звернутися до Верховного суду РФ з апеляцією після оголошення судового вироку 25 серпня.
Адвокат Сенцова буде подавати апеляцію у Верховний суд РФ / facebook/Ekaterina Sergatskova
«У Верховному суді ми будемо намагатись добиватись якогось більш-менш виразного підсумкового рішення. Далі піде звернення до Європейського суду з прав людини», – сказав Динзе для Крим.Реалії.
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Раніше УНІАН повідомляв, що чергові дебати у справі Сенцова - Кольченка відбулися в суді в Ростові-на-Дону 19 серпня, де оголосили дату фінального вироку суду - 25 серпня. Звинувачення вимагає покарання у вигляді 23 років позбавлення волі для Сенцова та 12 років - для Кольченка.
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