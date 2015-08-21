Адвокат Сенцова звернеться до Верховного суду РФ після оголошення вироку

«У Верховному суді ми будемо намагатись добиватись якогось більш-менш виразного підсумкового рішення. Далі піде звернення до Європейського суду з прав людини», – сказав Динзе для Крим.Реалії.

Читайте такожПрокурор вимагає 23 роки в'язниці для українського режисера Сенцова

Раніше УНІАН повідомляв, що чергові дебати у справі Сенцова - Кольченка відбулися в суді в Ростові-на-Дону 19 серпня, де оголосили дату фінального вироку суду - 25 серпня. Звинувачення вимагає покарання у вигляді 23 років позбавлення волі для Сенцова та 12 років - для Кольченка.