"Велика зрада починається з маленького боягузтва": Сенцов сказав останнє слово у суді (повне відео)

На засіданні Північно-Кавказького окружного військового суду Ростова-на-Дону 19 серпня обвинувачений в тероризмі український режисер Олег Сенцов у своєму останньому слові заявив про те, що не буде ні про що просити суд і процитував письменника Михайла Булгакова, передає Крим.Реалії.

«Тут всім все зрозуміло. Суд окупантів не може бути справедливим за визначенням. Нічого особистого, ваша честь. Понтій Пілат, коли посидів на Місяці, коли його пробачили, він пішов місячною доріжкою з Га Ноцрі і сказав йому, що знаєш, головний гріх на землі – це боягузтво. Це написав великий письменник Михайло Булгаков, і я з ним згоден», – сказав Сенцов.

Він відзначив сміливість Геннадія Афанасьєва, який раніше відмовився від свідчень проти нього, а також зробив "комплімент" російському телебаченню. «Це дуже хороша пропаганда», – сказав Сенцов.

У своїй промові режисер згадав події Майдану і побажав росіянам не боятися.

«Люди, які не вірять пропаганді, ще скажуть своє слово. У нас теж була злочинна влада. Просто я не хочу, щоб вами правили злочинці. Я хочу побажати росіянам навчитися не боятися», – сказав Сенцов і зірвав овації в залі суду.

За інформацією судді, вирок Сенцову і Кольченку можуть оголосити вже 25 серпня.

Держобвинувач у дебатах, просив у суду покарання для Сенцова - 23 роки суворого режиму, а для Кольченка - 12 років в'язниці. Захист Сенцова заявив про необ'єктивність процесу і попросив суд виправдати підзахисного за всіма статтями обвинувачення.

Олега Сенцова та Олександра Кольченка заарештували навесні 2014 року в Криму, який Росія анексувала. Їх звинувачують в організації терактів на півострові.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав підсудних політв'язнями.