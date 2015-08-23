Олланд: Франція буде поруч з Україною

Про це йдеться у вітанні Олланда з нагоди Дня Незалежності України, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

Президент Франції також запевнив у підтримці для відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

"У час, коли наші дві країни налагодили тісне партнерство для врегулювання конфлікту, який розриває схід України, хочу нагадати вам про відданість Франції, як і всього Європейського Союзу, незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її кордонів, визнаних міжнародною спільнотою", - зазначається у вітанні.

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Олланд запевнив у рішучій налаштованості Франції бути поруч задля відновлення єдності України.