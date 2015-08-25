Сенцов і Кольченко після оголошення вироку почали співати гімн України (відео)

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, відповідаючи на питання судді, чи зрозумілий засудженим вирок суду і строк його оскарження, Сенцов і Кольченко замість відповіді почали співати гімн України.

Суддя заявив, що засуджені українці мають право оскаржити дане рішення суду впродовж 10 днів після отримання копій вироку.

Раніше суддя оголосив вирок про ув'язнення Сенцова до 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Кольченка – до 10 років.

Як повідомляв УНІАН, режисера Сенцова й активіста Кольченка російські спецслужби затримали в Криму в травні 2014 року. ФСБ оголосила, що вони є членами забороненої в Росії української організації «Правий сектор». Згідно з версією слідства, активісти планували вчинення диверсійно-терористичних актів у ряді кримських міст, а в подальшому - знищення низки об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач.

Під час суду Сенцов і один з головних свідків звинувачення, раніше судимий кримчанин Геннадій Афанасьєв, заявили про те, що їх жорстоко катували. Афанасьєв на суді відмовився від своїх свідчень проти Сенцова. Обидва провину заперечують з дня їх затримання.

Прокурор вимагав для Сенцова 23 роки суворого режиму, для Кольченка - 12 років.