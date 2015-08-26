Міносвіти організує он-лайн навчання для дітей з Криму та окупованих територій Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні заступник міністра освіти і науки Павло Полянський на брифінгу на тему: «Українська освіта в умовах інформаційної агресії з боку Росії».

Він наголосив, що над впровадженням ідеї наразі працює група експертів і створюється відповідна інтернет-платформа з усіма необхідними матеріалами.

При цьому Полянський зазначив, що треба поки розрізняти он-лайн навчання та он-лайн освіту.

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«Он-лайн освіта передбачає видачу офіційних документів про освіту на підставі он-лайн навчання… Це наша стратегічна мета… Але поки що он-лайн навчання з перспективою для окремих категорій видачі документів. Ми хочемо, щоб державна підсумкова атестація відбувалась в он-лайн режимі, і майбутнє зовнішнє незалежне оцінювання передбачало електронне тестування. І тоді ця проблема також усунеться», - сказав заступник міністра.

За його словами, щоб діти змогли отримувати атестати після он-лайн навчання, потрібні зміни до законодавства України, і над цим наразі працюють «люди, які можуть чітко сформулювати, у якому законі, в якій урядовій постанові треба щось змінити для того, щоб надати цьому легітимності».

Передбачається, що он-лайн навчання буде цікаве тим дітям з Криму, які мають намір у перспективі вступати до українських університетів. В рівній мірі така можливість буде надаватись і дітям з окупованих наразі територій Донбасу.

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За словами Полянського, зараз важко сказати, скільки осіб захочуть скористатися таким он-лайн навчанням, але, на його переконання, держава повинна забезпечити їм такий шанс.

Полянський також зазначив, що в 2016 році у дітей на території анексованого Криму вже не буде жодного українського документа про загальну середню освіту.

«Якщо минулого і позаминулого року ми мали справу з кримськими дітьми, в котрих на руках було хоча б свідоцтво українське про закінчення 9-ти класів і ми могли за дуже спрощеними процедурами екстернату, на підставі співбесіди видавали їм атестати про повну середню загальну освіту, то з наступного року – 2016 – ми вперше матимемо дітей на території анексованого Криму, у яких не буде жодного українського документу про освіту. Це діти, які 9 класів закінчуватимуть тільки в наступному році», - прокоментував він.

Полянський підкреслив, що наразі діти переселенців з Криму, з окупованих територій Донбасу можуть прикріплюватись до українських шкіл (на неокупованій території) без вичерпного пакету документів, який потребується в такому випадку. «Всі ці діти зараховувались впродовж року і так само будуть зараховуватись і цього року без необхідного пакету документів. Все може бути встановлено потім», - сказав він.

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Заступник міністра повідомив також, що цього року українські свідоцтва про закінчення 9 класів та про повну середню освіту отримали мешканці Севастополя, АР Крим, а також мешканці з непідконтрольних Україні територій Донецької і Луганської областей: «Ми видали для мешканців Криму, окупованих територій Донецької та Луганської областей цього річ більше 21 тис. 700 свідоцтв, і також видано майже 16,5 тис. атестатів».

За його даними, цього року вступили до українських вишів понад 700 абітурієнтів з Криму а 20,5 тис. з Донецької і Луганської областей.