ЦВК затвердила форму та колір бюлетенів на місцевих виборах

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

«Встановлено, що виборчі бюлетені для голосування у відповідних виборчих округах повинні бути однаковими за розміром, надруковані державною мовою на однаковому папері та на одному аркуші, з текстовою частиною лише з одного боку, відповідного кольору та змісту», - повідомили у прес-службі.

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Центрвиборчком також встановив форми протоколів територіальних виборчих комісій про підсумки голосування і результати виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів і старост сіл та селищ.

Крім того, затверджено роз’яснення про порядок транспортування виборчих документів до територіальних виборчкомів, а в разі невстановлення відповідними комісіями результатів відповідних виборів - до ЦВК.