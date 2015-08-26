Коломойський – один з донорів УКРОПу, але всі рішення в партії ухвалює політрада – Корбан

Про це повідомив голова політради партії Геннадій Корбан під час прес-конференції в Києві сьогодні.

«Я не буду приховувати, що Коломойський та інші бізнесмени – серед них і я – будуть надавати фінансову допомогу партійному рухові, тому що, на жаль, в нашій країні не побудована система, при якій партії фінансуються або коштом громадян, або за рахунок держави», – зазначив політик.

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За його словами, УКРОП – партія безлідерского спрямування, усі рішення ухвалюються політрадою, а Коломойський є одним із тих, хто їй симпатизує. Але він не претендує на керівні ролі в обмін на свою підтримку. «Наша партія не акціонерне товариство, як інші», – підкреслив Геннадій Корбан.

«УКРОП – партія патріотів. І Коломойський, насамперед, патріот нашої країни – на відміну від інших крупних бізнесменів. І доводити це зайвий раз нікому не потрібно», – зазначив Корбан.