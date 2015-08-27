Цеголко: Порошенко проводить переговори з Могеріні (фото)
В даний час тривають переговори президента Петра Порошенка з верховним представником Євросоюзу у закордонних справах Федерікою Могеріні.
Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у "Твіттері". "Президент України Петро Порошенко проводить переговори з Верховним представником ЄС у закордонних справах Федерікою Могеріні", - написав Святослав Цеголко.
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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Бельгії.
Петро Порошенко вже зустрівся з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером та президентом Європейської Ради Дональдом Туском, а також з прем'єр-міністром Бельгії Шарлем Мішелем.
Президент проводить переговори з Верховним представником ЄС у закордонних справах Федерікою Могеріні pic.twitter.com/z5sndq39j8
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) August 27, 2015