Туск закликав владу України швидше виконати умови для отримання безвізового режиму

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі по завершенню зустрічі з президентом Петром Порошенком.

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За словами Дональда Туска, питання лібералізації візового режиму було однією з тем переговорів.

"Ми обговорили, як Україна виконує Угоду про асоціацією, особливо в частині лібералізації візового режиму. Ми хочемо бачити вільне пересування між Україною та Європою краще скоріше, аніж пізніше. Тому я заохочую президента Порошенка швидше просуватися у цьому питанні", - сказав президент ЄР.

Крім того, за його словами, сторони обговорили внутрішню ситуацію в Україні, включаючи вибори, що наближаються. "Я вітаю прогрес щодо внесення поправок до Конституції, які дозволять провести децентралізацію, та заохочую Україну просуватися швидко вперед у сфері проведення судової реформи", - додав Дональд Туск.

Як повідомляв УНІАН, Петро Порошенко 18 серпня заявив, що Україна передала Єврокомісії звіт про виконання Плану дій з лібералізації візового режиму й очікує на позитивну рекомендацію щодо запровадження безвізового режиму.

Довідка УНІАН. Діалог між ЄС і Україною щодо візової лібералізації розпочався 29 жовтня 2008 року. План дій з візової лібералізації був представлений Україні 22 листопада 2010 року. У 2013 році Україна завершила так звану першу фазу імплементації Плану дій щодо лібералізації візового режиму й з вересня 2014 імплементує другу фазу - виконує ті законодавчі акти й рішення, які були прийняті.