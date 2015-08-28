Гройсман розповів про основні завдання ворогів України по дестабілізації ситуації

Про це він розповів в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Завдання полягають у наступному. По-перше, не допустити європейської реформи Конституції і обмежити українців у владі, і таким чином перекреслити нашу європейську інтеграцію й посварити нас із Заходом. По-друге, нав'язати будь-які страхи, щоб змін всередині країни не сталося", - розповів спікер.

Читайте такожВ Україні створюють потужні підрозділи спеціального призначення для знищення терористів і диверсантів - Турчинов

Як повідомляв УНІАН раніше, Володимир Гройсман вважає, що сьогодні в Україні поширюються неправдиві твердження про зміни до Конституції в частині децентралізації влади, щоб за всяку ціну не допустити проведення цієї реформи.