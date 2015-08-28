Генсек НАТО відвідає Україну у вересні - Клімкін
15:45, 28 серпня 2015Політика
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Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг у вересні відвідає Україну.
Клімкін повідомив, коли в Україну приїде Генсек НАТО / УНИАН
Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін на розширеному засіданні уряду, на якому публічно звітують всі міністри.
"Я впевнений, що візит генерального секретаря НАТО наступного місяця буде дійсно знаковим", - сказав Клімкін.
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Нагадаємо, що сьогодні, 28 серпня, під головуванням прем’єр-міністра Арсенія Яценюка проходить засідання уряду, де Кабмін звітує про свою діяльність.
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