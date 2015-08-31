Правий сектор: У Раді відбувається антиконституційний заколот, депутати мають відчути тиск народу (відео)

"Правий сектор" під Верховною Радою протестує проти "антиконституційного заколоту".

Про це Еспресо.TV повідомив речник "Правого сектора" Олексій Бик.

"Відповідно до Конституції України єдиним джерелом влади в Україні є народ. Отже, те, що відбувається у Верховній Раді є порушенням закону. Ті, хто сьогодні проголосує за антиконституційні закони, які намагається провести Порошенко, кожен такий депутат є зрадником українського народу, є злочинцем і має понести кримінальну відповідальність. Власне, тому ми і перекрили дорогу. Народні депутати мають відчувати тиск народу", - заявив Бик.

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Нагадаємо, що 31 серпня у парламенті має відбутися попереднє схвалення законопроекту щодо змін до Конституції України. Головним доповідачем по законопроекту має стати представник президента України у Верховній Раді Степан Кубів, співдоповідачем - голова комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич.

Фракція "Народного фронту" готова проголосувати за зміни до Конституції. Про підтримку законопроекту оголосив і Опозиційний блок.

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявив, що у змінах до Конституції, які сьогодні у першому читанні розгляне парламент, немає жодних положень про особливий статус Донбасу.