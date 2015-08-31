Гройсман під вигукування "Ганьба" відкрив позачергове засідання ВР. Онлайн-трансляція

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі зареєстровано 320 народних депутатів.

Між тим президія ВР досі заблокована депутатами від Радикальної партії.

Гройсман спустився на трибуну і відкрив засідання з трибуни, оточеної народними депутатами від “Блоку Петра Порошенка”.

У свою чергу депутати від Радикальної партії перекрикують Гройсмана, вигукуючи: “Ганьба”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні об 11.00 мало розпочатися позачергове засідання Верховної Ради для розгляду законопроекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.

Водночас депутати від Радикальної партії заблокували трибуну ВР, протестуючи проти схвалення цього законопроекту.

Згодом перший віце-спікер парламенту Андрій Парубій оголосив, що засідання розпочнеться о 12.00.