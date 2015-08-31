"Самопоміч" виключила п’ятьох депутатів, які голосували за децентралізацію

Про це на своїй сторінці у Facebook написала нардеп від «Самопомочі» Вікторія Войціцька.

Рішення стосувалося Ганни Гопко, Вікторії Пташник, Остапа Єднака, Павла Кишкаря та Віктора Кривенка.

При цьому Войціцька наголосила, що це було зроблено «з великою пошаною».

Політичне і ідеологічне рішення фракціі в скрутний для країни час: з великою пошаною до Ганна Гопко, Вікторія Пташник, Остап Єднак, Павло Кишкар і Віктор Кривенко виключені з фракціі. Posted by Victoria Voytsitska on 31 августа 2015 г.

Як раніше сьогодні повідомляв УНІАН, Рада схвалила у першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації. За проголосували 265 депутатів.