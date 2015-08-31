Аваков повідомив про затримання 30 осіб внаслідок зіткнень біля Ради

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

«Затримано вже близько 30 осіб. Будуть ще. Гранотометчик спійманий - у нього вилучені гранати, у тому числі граната максимального ураження ф1»,- написав він.

За його словами, близько 90 отримали поранення, в тому числі кілька осіб перебувають у важкому стані.

«Близько 90 поранених під Радою в тому числі кілька людей у важкому стані. Це результат кинутих кількох вибухових пристроїв з боку людей у футболках партії "Свободи", які влаштували бійку з Нацгвардією під ВР», - зазначив Аваков.

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Звертаючись до керівника цієї політсили, міністр продовжив: "Пане Тягнибоку, чим "Свобода" відрізняється від покидьків, які стріляють у наших гвардійців на фронті?! Жодні політичні цілі не виправдовують того, що ви зробили сьогодні під Радою. Ви привели з собою під Раду не мітинг з політичними розбіжностями - ви привели покидьків, які поранили в тому числі більше п'ятнадцяти бійців, які пройшли фронт! Четверо бійців з дуже важкими травмами очей, живота, шиї і ніг..»

«...Кидати гранати по своїх гвардійцях, які прийшли з фронту - це не політика - це антиукраїнська війна негідників, як би вони себе не називали!», - написав далі Аваков.

За словами Авакова, «розслідування і покарання буде невідворотним».

Як повідомляв УНІАН, зіткнення біля ВР почалися відразу після голосування за зміни до Конституції в частині децентралізації.