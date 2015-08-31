"Відродження" вимагає покарати депутатів і політиків, які брали участь у сутичках під Радою
18:51, 31 серпня 2015Політика
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Політична партія “Відродження” висловлює обурення з приводу трагічних подій, що сталися під стінами Верховної Ради України.
Партія “Відродження” висловлює обурення з приводу трагічних подій, що сталися під стінами ВР / Фото УНІАН
Використання бойової гранати у центрі столиці під час мирного мітингу є нічим іншим як терористичним актом. Служба безпеки України та Міністерство внутрішніх справ мають негайно провести швидке та об’єктивне розслідування інциденту, що призвів до трагічних наслідків та гибелі людей.
Винні в організації теракту та інших протиправних діях, які призвели до людських жертв, мають бути затримані та покарані. А депутати і політики, які брали участь у сутичках з правоохоронцями, повинні бути притягнені до відповідальності.
Партія “Відродження” перерахує кошти на лікування правоохоронців, постраждалих внаслідок провокації біля парламенту, та їх родинам.
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