"Відродження" вимагає покарати депутатів і політиків, які брали участь у сутичках під Радою

Використання бойової гранати у центрі столиці під час мирного мітингу є нічим іншим як терористичним актом. Служба безпеки України та Міністерство внутрішніх справ мають негайно провести швидке та об’єктивне розслідування інциденту, що призвів до трагічних наслідків та гибелі людей.

Винні в організації теракту та інших протиправних діях, які призвели до людських жертв, мають бути затримані та покарані. А депутати і політики, які брали участь у сутичках з правоохоронцями, повинні бути притягнені до відповідальності.

Партія “Відродження” перерахує кошти на лікування правоохоронців, постраждалих внаслідок провокації біля парламенту, та їх родинам.