Очільник столичної міліції запевняє, що всі причетні до заворушень під ВР випущені не будуть і понесуть покарання

Про це УНІАН повідомив начальник ГУ МВС України в м. Києві Олександр Терещук.

"Усі, хто винен і причетний до цього злочину, коли загинули й поранені понад 100 осіб, у жодному разі випущені не будуть і понесуть покарання", - сказав Терещук.

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Відповідаючи на запитання, чи викликався на допит лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок, Терещук зазначив: "Усі організатори злочину будуть викликані, допитані, і щодо них, у разі необхідності, вживатимуться відповідні дії. Тягнибока поки що не викликали, але викличуть".

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, що внаслідок зіткнень між силовиками і протестувальниками біля стін Верховної Ради затримано близько 30 осіб.