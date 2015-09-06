Між Яценюком і Саакашвілі немає жодного особистісного конфлікту – президент

Про це глава держави заявив в інтерв’ю загальнонаціональним телеканалам.

“Щодо того, як ви назвали це конфліктом, між прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і головою Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі. Позиція перша — це є відображенням незадоволення темпами і глибиною реформ, які відбуваються в країні. Це незадоволення є в людей, це незадоволення є в мене як президента, і я про це публічно сказав і у своєму зверненні до Верховної Ради, це незадоволення є у прем'єр-міністра і це незадоволення є у голови Одеської ОДА Саакашвілі. І, не знімаючи відповідальності ні з кого, включаючи себе, я хочу наголосити — жодного міжособистісного конфлікту між прем'єром і Міхеілом Саакашвілі не існує. Бажання виправляти ситуацію є і в прем'єр-міністра, і в Міхеіла Саакашвілі”, - сказав глава держави.

Читайте такожПорошенко розповів про три варіанти розвитку подій на Донбасі

При цьому він підкреслив, що не потрібно виносити такі речі в публічну площину.

“Чи буде більш ефективною проведення реформі і покращення ситуації через винесення цієї дискусії в публічну площину? Не переконаний”, - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі заявив в ефірі "5 каналу", що український уряд контролюють олігархи.

4 вересня Яценюк назвав необгрунтованими заяви Саакашвілі про контроль українського уряду олігархами.