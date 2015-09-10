Затримано найнебезпечнішого бійця роти "Торнадо" на прізвисько "Моджахед" - Матіос

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"Жорстко але без стрільби, слідчі Головної військової прокуратури, внаслідок філігранної оперативної комбінації працівників департаменту карного розшуку МВС у готельному комплексі на Обухівській трасі поблизу Києва, ввечері 09.09.2015 розшукали і затримали самого небезпечного та жорстокого із всіх підозрюваних бійців роти Торнадо – за кличкою "Моджахед"", - заявив Матіос.

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За словами прокурора, затриманий Лящук є громадянином Білорусії, який переховувався від слідства та суду більше 2 місяців.

Також Матіос зазначив, що затриманий сповідує цінності екстремістської організації ІДІЛ. Він підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації з числа окремих працівників міліціі роти патрульно-постової служби "Торнадо".

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"Саме "Моджахед" - Ляшук із надзвичайним цинізмом і зухвалістю, жорстокістю та безжальністю вчиняв найбільш жорстокі катування місцевого населення Луганської області, організовував та приймав безпосередню участь у зґвалтуванні затриманих, яких він разом з іншими підозрюваними викрадав з корисливих мотивів", - йдеться в повідомленні.

3) Жорстко але без стрільби, слідчі Головної військової прокуратури, внаслідок філігранної оперативної комбінації праців... Posted by Анатолій Матіос on Wednesday, September 9, 2015

Як повідомляв УНІАН, прокуратура змогла переконати потерпілих і свідків у справі роти "Торнадо" дати свідчення. Матіос повідомив, що рота "Торнадо" з'явилася після того, як було розформовано батальйон "Шахтарськ". За словами головного військового прокурора, міністр внутрішніх справ заявив, що цей батальйон розформовано за вчинення мародерства і злочинів.