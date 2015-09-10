Президент починає репресії проти "укропів" – Корбан
Президент Петро Порошенко дав вказівки підконтрольним йому силовикам провести репресії проти активістів і симпатиків «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» у зв'язку з жорсткою позицією партії щодо влади.
Про це заявив голова політради УКРОПу Геннадій Корбан.
«Я відповідально заявляю, що президент Порошенко дав жорсткі вказівки підконтрольним йому силовикам провести репресії проти активістів громадських діячів, народних депутатів, співробітників ЗМІ, а також добровольців і всіх тих, хто підтримує партію УКРОП», – написав Геннадій Корбан на своїй сторінці в Facebook.
Операция-ликвидация В мае месяце я принял решение пойти в политику, сделал публичное заявление и понеслось. Что стало...Posted by Gennady Korban on Thursday, 10 September 2015
За його словами, всі справи контролює слідчий ГПУ з особливо важливих справ Степан Божило, який «обслуговував попередні режими Януковича», а зараз працює на Порошенка. Геннадій Корбан повідомив, що співробітники Генпрокуратури готуються провести обшуки в будинку, де живе його родина, а також у будинках його соратників і друзів по партії. Крім того, силовики отримали санкції на прослуховування всіх можливих каналів зв'язку.
«Офіційно хочу попередити всіх, хто бере участь у виконанні злочинних команд, що виходять від найбільш «демократичного» Президента, що рано чи пізно ми – патріоти, яких ви так активно «зачищаєте», притягнемо вас до відповідальності. Так само як і тих, хто дає злочинні команди і намагається знищити людей, які досі воюють на Донбасі, намагаючись не допустити в наш дім війну», – підкреслив Корбан.