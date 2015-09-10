Порошенко призначив перших відібраних публічно голів РДА в Одеській області

Президент Петро Порошенко призначив голів районних державних адміністрацій Одеської області, які були відібрані на посади за відкритою процедурою.

Як повідомляє Офіційне інтернет-представництво президента України, під час зустрічі із новопризначеними керівниками райдержадміністрацій глава держави заявив: «Публічний відбір кандидатів на посади в райдержадміністрації на Одещині – це індикатор нової кадрової політики очищення державного апарату».

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Президент наголосив, що старі принципи побудови владної вертикалі скасовуються. «Всі стверджують про нібито коротку лаву запасних, кадровий ресурс, який влада може запропонувати суспільству. Це хибна позиція, неприйнятна в умовах нової України. Не треба, як раніше, тасувати одну й ту саму заяложену колоду», – заявив Порошенко.

Він зазначив, що погодився на таку пропозицію відбору і призначення нових керівників РДА голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі тому, що за доволі короткий час роботи на посаді він вже здійснив «низку рішучих кроків, спрямованих на наведення порядку в області та побудову моделі реформ, серед яких кадрова – одна з найважливіших».

Президент зазначив, що саме за таким принципом зараз проводиться відбір до нової поліції, розпочато конкурс у прокуратурі, дібрано керівника та детективів Національного антикорупційного бюро.

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Порошенко переконаний, що відсутність досвіду роботи у кандидатів є позитивним моментом, оскільки автоматично скасовує будь-які корупційні зв'язки та підвищує рівень довіри до них. «Нічого страшного в тому, що у поліцію прийшли 80% людей, які ніколи не мали жодного відношення до міліції. Це ще й краще, бо рівень довіри – це ключовий індикатор, який я сьогодні чекаю від кожної структури, де ми робимо кадрове оновлення», – сказав Порошенко.