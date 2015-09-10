Порошенко призначив перших відібраних публічно голів РДА в Одеській області
Порошенко переконаний, що відсутність досвіду роботи у кандидатів є позитивним моментом, оскільки автоматично скасовує будь-які корупційні зв'язки та підвищує рівень довіри до них.
Президент Петро Порошенко призначив голів районних державних адміністрацій Одеської області, які були відібрані на посади за відкритою процедурою.
Як повідомляє Офіційне інтернет-представництво президента України, під час зустрічі із новопризначеними керівниками райдержадміністрацій глава держави заявив: «Публічний відбір кандидатів на посади в райдержадміністрації на Одещині – це індикатор нової кадрової політики очищення державного апарату».
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Президент наголосив, що старі принципи побудови владної вертикалі скасовуються. «Всі стверджують про нібито коротку лаву запасних, кадровий ресурс, який влада може запропонувати суспільству. Це хибна позиція, неприйнятна в умовах нової України. Не треба, як раніше, тасувати одну й ту саму заяложену колоду», – заявив Порошенко.
Він зазначив, що погодився на таку пропозицію відбору і призначення нових керівників РДА голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі тому, що за доволі короткий час роботи на посаді він вже здійснив «низку рішучих кроків, спрямованих на наведення порядку в області та побудову моделі реформ, серед яких кадрова – одна з найважливіших».
Президент зазначив, що саме за таким принципом зараз проводиться відбір до нової поліції, розпочато конкурс у прокуратурі, дібрано керівника та детективів Національного антикорупційного бюро.
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Порошенко переконаний, що відсутність досвіду роботи у кандидатів є позитивним моментом, оскільки автоматично скасовує будь-які корупційні зв'язки та підвищує рівень довіри до них. «Нічого страшного в тому, що у поліцію прийшли 80% людей, які ніколи не мали жодного відношення до міліції. Це ще й краще, бо рівень довіри – це ключовий індикатор, який я сьогодні чекаю від кожної структури, де ми робимо кадрове оновлення», – сказав Порошенко.