Росія перетворила Крим на базу військових операцій проти Заходу - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив на конференції у Києві.

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“Крим перетворився у базу військових операцій Росії в її подальших зусиллях дестабілізувати ситуацію на Чорному морі і в Середземномор'ї, у глобальному протистоянні із Заходом”, - сказав президент.

Порошенко наголосив, що необхідно забезпечити повернення контролю України над своїм східним кордоном та відновити свій суверенітет над Кримом.