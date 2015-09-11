Росія перетворила Крим на базу військових операцій проти Заходу - Порошенко
11:18, 11 вересня 2015Політика
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Крим перетворився на базу військових операцій Росії у її глобальному протистоянні із Заходом.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив на конференції у Києві.
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“Крим перетворився у базу військових операцій Росії в її подальших зусиллях дестабілізувати ситуацію на Чорному морі і в Середземномор'ї, у глобальному протистоянні із Заходом”, - сказав президент.
Порошенко наголосив, що необхідно забезпечити повернення контролю України над своїм східним кордоном та відновити свій суверенітет над Кримом.
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