США твердо налаштовані підтримувати Україну і вважають незаконною анексію Криму - посол Пайєтт

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пайєтт заявив сьогодні в Одесі на брифінгу після відкриття міжнародних навчань «Сі Бриз-2015».

Він зазначив, що щасливий знову побувати в Одесі, особливо напередодні Дня міста, який відзначається 2 вересня.

За його словами, Одеса – космополітичний, урбаністичний центр, центр реформ і модернізації української держави, а також - тимчасовий дім для ВМС України.

«Саме тимчасовий дім українських ВМС, тому що США не визнають і не визнають незаконної анексії Криму. Ми твердо налаштовані стояти разом з народом України в цей час випробувань», - заявив Пайєтт.

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Він додав, що саме в цьому контексті дуже вдячний командувачу 6-го флоту США Джеймсу Фогго і всім 300 морякам американського есмінця «Дональд Кук» за прибуття до Одеси для того, щоб «будувати партнерство і взаємодію між нашими флотами».

Посол зазначив, що майже 1,5 року тому побував на борту корабля ВМС України «Гетьман Сагайдачний», де обговорювалися нинішні навчання. За словами Пайєтта, він вражений тим, які кроки за цей час Україна зробила, щоб бути кращою, захищати себе і захищати свою суверенну територію.

«Важливим меседжем для українського народу має стати те, що в навчаннях беруть участь не лише Україна і США, а в цілому 11 країн-партнерів, що означає – Україна не сама. Ми бачимо, що ви захищаєте свою суверенну територію від жорстокого агресора. І ми впевнені, що ви в своєму русі по шляху реформ, завдяки наполегливості українського народу, доб'єтеся перемоги», - сказав посол.

Як зазначив командувач Фогго, «Дональд Кук» вперше бере участь у діях на Чорному морі з того моменту, як прийшов на базування в Європу. Він сказав, що американські моряки з нетерпінням чекають початку навчань і взаємодії з флагманом українського флоту «Гетьманом Сагайдачним».

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«Ми повернемося. Адже мова йде про нашу спільну безпеку, стабільність і взаємодію наших флотів на Чорному морі», - сказав Фогго.

Як зазначив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, зараз між Україною і США встановлюються зв'язки не лише політичні.

«Ми встановлюємо зв'язки, в тому числі людські, завдяки таким навчанням, які зараз проводяться між Україною і США», - заявив прем'єр-міністр.

За його словами, подальші плани передбачають інтенсифікацію спільної роботи і «зробити так, щоб Чорне море було безпечним і Російська Федерація, яка незаконно анексувала Крим, розуміла, що будь-які незаконні дії будуть припинені нашими спільними зусиллями».

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Як повідомляв УНІАН раніше, надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джеффрі Пайєтт висловив захоплення хоробрістю особового складу Військово-морських сил України. Він також наголосив на ключовій ролі, яку відіграють сухопутні морські сили у захисті Маріуполя - місті, яке є форпостом «при захисті від російсько-сепаратистських сил».