Кучма: Україна не вестиме переговорів з бойовиками

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кучма сказав журналістам.

"Кожен день про це кажуть, і українська сторона каже, що ми не проти виборів, але згідно з українським законодавством", - наголосив Кучма.

При цьому він додав: "Вони за своїм законом хочуть проводити, але ми кажемо, що за нашим законодавством, тому що це згідно з Мінським протоколом".

Також він нагадав, що місцеві вибори на Донбасі можуть відбутися тільки за всіма принципами ОБСЄ та за умови вільного доступу до тих територій, які не контролюються українською владою.

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Кучма зазначив, що для виборів повинні існувати умови, щоб, для прикладу, можна було вільно проводити агітацію за ті чи інші партії.

Коментуючи заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, що нібито ватажки "ЛНР" та "ДНР" готові до проведення виборів за українським законодавством, але для цього нібито мають бути встановлені прямі контакти між українською владою та бойовиками, Кучма заявив: "А не занадто багато вони хочуть? Що, хочуть, щоб Порошенко сів (за стіл переговорів) із Захарченком?".

"Це буде означати, що є такі республіки, чи що? Це росіяни роблять спробу нас загнати, як кажуть, у глухий кут, що ми тут ні при чому - Росія, а от хай українці, влада сідає з "ДНР" і "ЛНР" і ведуть перемовини. Цього не буде", - наголосив Кучма.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Лавров заявив, що луганські та донецькі сепаратисти готові проводити вибори на основі українського закону.

«Донецьк і Луганськ готові проводити їх на основі українського закону, а також до того, щоб спостерігачі ОБСЄ отримали право моніторити цей процес», - сказав російський міністр.

При цьому він зазначив, що терористи «про все це» хочуть домовлятися в ході консультацій з українською владою.