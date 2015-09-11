Україна наполягає на поверненні до кінця року свого контролю на кордоні з РФ - Кучма
Представник України у Тристоронній контактній групі, екс-президент Леонід Кучма заявляє, що Україна наполягає на поверненні до кінця року свого контролю на українсько-російському кордоні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Києві.
"Ми стоїмо на тій позиції, що треба, щоб до кінця року все було зроблено, і щоб ми отримали кордон українсько-російський, бо кордон для нас також принципове питання", - заявив Кучма.
Разом з тим, якщо це не відбудеться, Кучма відстоює позицію продовження переговорів. "Один із варіантів - продовжити (переговори). Якийсь новий формат шукати, на мій погляд, категорично не можна", - вважає Кучма.
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Раніше УНІАН повідомляв, що Кучма зазначив, що 8 вересня у Мінську не вдалося домовитися про відведення танків, артилерії калібром менше 100 мм та мінометів калібром до 120 мм, тому що сторони мають різні погляди.
"Ми все ж таки розглядаємо цю проблему з точки зору безпеки і з точки зору можливих наслідків, чи заспокояться вони там, чи будуть виконувати - не стріляти...", - наголосив Кучма.
Кучма додав, що "в нас є такий шанс (погодити відведення артилерії - ред.), що 22-го числа, можливо... У нас 22 вересня буде чергова зустріч у Мінську, але перед цим будуть (перемовини) у режимі телевізійних передач...".
Кучма висловив сподівання, що також угоди вдасться досягти.