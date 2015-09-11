Порошенко не сказав, що буде, якщо Мінські угоди не виконають у 2015 році – Кучма
12:59, 11 вересня 2015Політика
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Президент Петро Порошенко не сказав, що буде, якщо Мінський протокол не буде виконаний у 2015 році.
Мінські угоди повинні бути виконані в 2015 році, заявив Кучма / Фото УНІАН
Про це заявив представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма, передає кореспондент УНІАН.
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Відповідаючи на питання журналіста, що буде, якщо не будуть виконані умови Мінського договору до кінця 2015 року, Кучма відповів: "Треба задати це питання "нормандській четвірці", вони створювали Тристоронню контактну групу. Президент сказав, що треба зробити все від нас залежне, щоб цей протокол був виконаний. А якщо не буде, то він не відповів".
Раніше Кучма заявив, що Україна наполягає на поверненні до кінця року свого контролю на кордоні з РФ.
Всі пункти Мінських домовленостей мають бути виконані до кінця року
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