Порошенко не сказав, що буде, якщо Мінські угоди не виконають у 2015 році – Кучма

Про це заявив представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма, передає кореспондент УНІАН.

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Відповідаючи на питання журналіста, що буде, якщо не будуть виконані умови Мінського договору до кінця 2015 року, Кучма відповів: "Треба задати це питання "нормандській четвірці", вони створювали Тристоронню контактну групу. Президент сказав, що треба зробити все від нас залежне, щоб цей протокол був виконаний. А якщо не буде, то він не відповів".

Раніше Кучма заявив, що Україна наполягає на поверненні до кінця року свого контролю на кордоні з РФ.