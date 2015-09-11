Блок Петра Порошенка висуває на пост мера Харкова прихильника Кернеса і Добкіна

14:55, 11 вересня 2015
Політика
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Блок Петра Порошенка «Солідарність» висуне Олександра Давтяна кандидатом в мери Харкова.

http://news24ua.com/

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомили у прес-службі Харківської територіальної організації БПП.

"Голова Харківської міської організації «Блок Петра Порошенка «Солідарність», депутат Харківської обласної ради Олександр Давтян стане кандидатом від партії на посаду Харківського міського голови", - йдеться в повідомленні.

За відомостями партії, відповідне рішення під час обговорення було ухвалене на зборах активу міської організації «Солідарності». Кандидатура Давтяна буде висунута відповідно до закону у встановлені терміни.

Під час місцевих виборів 2006 року він підтримав кандидатуру Михайла Добкіна на посаду Харківського міського голови, а під час виборів у 2010 році - кандидатуру Геннадія Кернеса.

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