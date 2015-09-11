Клімкін розповів, чим вигідно для Росії зменшення кількості обстрілів на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що Росія завдяки зменшенню кількості обстрілів українських позицій у зоні АТО хоче отримати нову динаміку для просування власних інтересів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання, які теми міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" обговорюватимуть на зустрічі 12 вересня.

Читайте такожКлімкін закликав Росію "припинити балаканину" і визнати конституційні зміни в Україні

Міністр заявив, що під час зустрічі планує презентувати порядок денний для подальшого урегулювання ситуації на Донбасі, щоб виконати ключові положення Мінських угод до кінця 2015 року в частині відведення військ, створення умов для проведення виборів за участі міжнародних спостерігачів.

Як зазначив Клімкін, кінцевою метою має бути "встановлення українського правового поля на Донбасі і повернення до нормального життя".

"Я буду займати надзвичайно активну, дуже жорстку позицію по цим ключовим елементам", - сказав Клімкін.

«Мінськ» ми повинні виконати. Ми не повинні впадати в якісь абстрактні дискусії, коли ані Росія, ані підтримувані нею Донецьк і Луганськ не виконують нічого, починаючи з безпеки. Зараз вони спеціально створюють вигляд, що безпековий трек просувається краще, і на основі цього вони хочуть отримати нову динаміку у просуванні своїх інтересів у політичній сфері. Так ніколи не буде", - наголосив Клімкін.

Разом з тим виступив проти того, щоб говорити про інші формати щодо врегулювання ситуації на Донбасі.