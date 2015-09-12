"Чистий, як сльоза": голова ДФС Насіров запевнив, що не володіє нерухомістю у Лондоні

Так він в ефірі ток-шоу "Шустер Live" на телеканалі "1+1" відповів на звинувачення нардепа Єгора Соболєва у тому, що Насіров не вніс закордонну нерухомість у декларацію, передає ТСН.

"Квартира у Лондоні не є моєю власністю і моя декларація була заповнена у відповідності з законодавством України. Я за останні років п'ять завжди отримував "чисту" зарплатню, платив величезні податки — це все є в моїй декларації. Тому я можу сказати, що я чистий, як сльоза", - сказав Насіров.

Як повідомляв УНІАН, Костянтин Лікарчук, звільнений напередодні з посади заступника голови Державної фіскальної служби, оприлюднив виписку з реєстру, згідно з якою його колишній начальник Роман Насіров володіє квартирою у Лондоні.

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Цю нерухомість, за даними Лікарчука, Насіров не вніс до декларації про доходи, яку подавав в Україні. Згідно з документами, людина по імені Роман Насіров взяв квартиру у лізинг на 125 років 15 листопада 2007 року в компанії Toynbee Housing Partnership Association Limited. У декларації Насірова по 2014 рік ця квартира не вказана.