Звільнений заступник голови ДФС Лікарчук заявив про наявність незадекларованої у Насірова квартири у Лондоні

Про це на своїй сторінці у Facebook написав сам Лікарчук, прикріпивши сканкопію роздрукування реєстру, в якому Насіров значиться як власник квартири у Лондоні.

Цю нерухомість, за даними Лікарчука, Насіров не вніс до декларації про доходи, яку подавав в Україні. Згідно з документами, людина по імені Роман Насіров взяв квартиру у лізинг на 125 років 15 листопада 2007 року в компанії Toynbee Housing Partnership Association Limited. У декларації Насірова по 2014 рік ця квартира не вказана.

Сума сплати за лізингом становить 96 250 фунтів стерлінгів.

Виписка складена станом на 11 травня 2015 року (Насіров був призначений на свою посаду 5 травня).

«Мене зараз часто запитують, чи я збираюся подавати на Насірова позов до суду про захист честі і гідності за безпідставні звинувачення у корупції. Відповім - я думаю про це і, можливо, подам такий позов за місцем проживання Насірова у Лондоні (квартира 5, 3 Лаймхарбор [Flat 5, 3 Limeharbour], Лондон, Е14 9LS). До речі, квартира не внесена до декларації Насірова, в результаті чого на підставі частини 8 статті 3 Закону України «Про очищення влади», Насіров потрапляє під люстрацію і не може протягом 10 років займати посади в державних органах», - пише Лікарчук.

Мене зараз часто запитують, чи я збираюся подавати на Насирова позов до суду про захист честі і гідності за безосновател... Posted by Kostiantyn Likarchuk on 8 вересня 2015 р.

Крім того, він зазначив, що у Насірова, можливо, є ще одне громадянство.

«Не дивуйтеся, якщо незабаром у нашого «героя» спливе ще одне громадянство, а у його касира Романенка - банківські рахунки у Прибалтиці», - пише Лікарчук.

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Нагадаємо, 7 вересня Кабінет міністрів звільнив заступника голови Державної фіскальної служби Костянтина Лікарчука.

Раніше повідомлялося, що Насіров забрав у Лікарчука всі митниці і залишив у його веденні лише один санаторій і той в окупованому Криму. Пізніше Лікарчук повідомив про факти корупції на митниці при оформленні товарів.

Як повідомлялося раніше, Лікарчук звинуватив свого шефа з ДФС Насірова у «сумнівних польотах чартером» за 50 тисяч євро і вимагає пояснень.