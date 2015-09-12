Агресією проти України Путін створив собі пастку - Яценюк

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це він заявив під час конференції в Києві.

«Путін створив політичну пастку для себе самого в Росії. Для Путіна немає хорошого рішення. Якщо він скаже, що вирішив залишити Донецьк і Луганськ, - він політично мертвий в Росії. Якщо він перейде в наступ проти української армії, намагаючись захопити більше територій незалежної держави, – він мертвий у світі», - сказав прем’єр-міністр України.

Яценюк підкреслив, що Путін «персонально наказав направити до 40 тисяч військових, в тому числі російських регулярних військ», на території Донецької і Луганської областей.

Глава уряду зазначив, що Росії було запропоновано «кілька шляхів відступу», проте Путін їх не прийняв.

Відповідаючи на запитання стосовно Мінських домовленостей, Яценюк наголосив: «У нас було два варіанти: гірший і поганий – не мати Мінських домовленостей взагалі або підписати їх. Я скептично ставлюся до цієї угоди, але розумію, що це єдина домовленість, яка в нас є».

Мінські домовленості, нагадав Яценюк, базуються на кількох ключових пунктах: реальне припинення вогню, відведення російських військ і закриття кордону.

«Ми готові провести вільні та чесні вибори в Донецьку і Луганську, тільки якщо вони відповідатимуть всім критеріям ОБСЄ та БДІПЛ. Важко уявити, що ОБСЄ підтвердило б, що ми можемо провести вільні та чесні вибори під дулом російського автомата Калашникова на кожній виборчій дільниці», - підкреслив глава уряду.

«Немає легкого вирішення. І ми ніколи не підемо на жодні поступки, як, наприклад, зробити Україну федеральною державою. Це – шлях знищення України, і це план Путіна», - наголосив він.

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Глава уряду підкреслив, що Україна зі свого боку виконала всі пункти Мінських домовленостей: «Україна була і є біліше білого у виконанні Мінських домовленостей. Ми прагнемо забезпечити мир і стабільність і досягти деескалації ситуації».

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«Усе в руках президента Путіна. Якщо він дійсно прагне деескалації ситуації, він має піти з України. Якщо ні – нам треба діяти спільно, всьому світовому співтовариству, щоб тиснути на нього», - підкреслив Яценюк.