Пєсков назвав абсурдним необхідність виконувати Мінські угоди Росією
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив про абсурдність звинувачень на адресу Москви про невиконання Мінських угод.
Про це повідомляють РИА Новости.
Пєсков в черговий раз спробував запевнити, що Росія не є стороною конфлікту на території України і не зобов'язана виконувати Мінські угоди.
"Ми як і раніше вважаємо абсурдними будь-які закиди на адресу Москви у тому плані, що, мовляв, Москва не виконує мінські домовленості, тому що Москва не є стороною, яка повинна виконувати мінські домовленості. Це що стосується часових рамок", — сказав Пєсков.
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При цьому, він знову звинуватив Київ у порушенні Мінських угод.
Раніше УНІАН повідомляв, що прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не став коментувати нову військову доктрину України.