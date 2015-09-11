Пєсков назвав абсурдним необхідність виконувати Мінські угоди Росією

Про це повідомляють РИА Новости.

Пєсков в черговий раз спробував запевнити, що Росія не є стороною конфлікту на території України і не зобов'язана виконувати Мінські угоди.

"Ми як і раніше вважаємо абсурдними будь-які закиди на адресу Москви у тому плані, що, мовляв, Москва не виконує мінські домовленості, тому що Москва не є стороною, яка повинна виконувати мінські домовленості. Це що стосується часових рамок", — сказав Пєсков.

Читайте такожКлімкін закликав Росію "припинити балаканину" і визнати конституційні зміни в Україні

При цьому, він знову звинуватив Київ у порушенні Мінських угод.

Раніше УНІАН повідомляв, що прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков не став коментувати нову військову доктрину України.