Президент повідомив, що СБУ за місяць затримала в десять разів більше хабарників, ніж за останній рік

Президент України Петро Порошенко повідомив, що Служба безпеки України за останній місяць затримала в десять разів більше хабарників, ніж за останній рік, Генеральна прокуратура за останні два місяці - в чотири з половиною разів більше.

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Про це глава держави сказав в інтерв"ю трьом українським телеканалам у неділю.

“Служба безпеки України за останній місяць затримала в десять разів більше хабарників, ніж за останні рік. ГПУ за останні два місяці затримала в чотири з половиною разів більше хабарників, ніж за останній рік”, - зазначив Порошенко.