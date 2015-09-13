Президент повідомив, що СБУ за місяць затримала в десять разів більше хабарників, ніж за останній рік
18:59, 13 вересня 2015Політика
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Генеральна прокуратура за останні два місяці - в чотири з половиною рази більше, ніж за рік.
Порошенко розповів про "антикорупційну" роботу СБУ та ГПУ / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко повідомив, що Служба безпеки України за останній місяць затримала в десять разів більше хабарників, ніж за останній рік, Генеральна прокуратура за останні два місяці - в чотири з половиною разів більше.
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Про це глава держави сказав в інтерв"ю трьом українським телеканалам у неділю.
“Служба безпеки України за останній місяць затримала в десять разів більше хабарників, ніж за останні рік. ГПУ за останні два місяці затримала в чотири з половиною разів більше хабарників, ніж за останній рік”, - зазначив Порошенко.
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