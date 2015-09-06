У Запорізькій області викрили прикордонників-хабарників

Учора підрозділом внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби спільно зі співробітниками УСБУ в Запорізькій області та військової прокуратури Запорізького гарнізону було затримано прикордонника Бердянського загону під час отримання ним неправомірної вигоди у розмірі 3 тис. грн.

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Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби України.

Кошти військовослужбовець попередньо мав отримати за непритягнення до адмінвідповідальності громадянина України, який порушив вимоги порядку виїзду з тимчасово окупованої території АР Крим на материкову частину України.

Відповідно до ухвали суду було проведено обшук житла та автомобіля ще одного військовослужбовця Бердянського загону як можливого співучасника злочину. Під час огляду автомобіля у прикордонника було виявлено понад 3 тис. дол США, 40 тис. рублів та 7 тис. грн.

За цим фактом триває розслідування.