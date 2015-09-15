Адвокат Теличенко вважає, що для справи Гонгадзе зараз нагода встановити замовників вбивства

Як передає кореспондент УНІАН, про це Теличенко заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Я думаю, що зараз саме той період, коли ми можемо вийти на якийсь реалістичний результат... Думаю, зараз саме чи не остання нагода для слідчих органів - можна чи ні встановити замовників вбивства”, - сказала Теличенко, зауваживши, що “слідство, на скільки мені відомо, зараз підходить до розслідування комплексно”.

При цьому Теличенко висловила сподівання, що на слідство сьогодні не впливає ніхто. Водночас вона зауважила, що в іншому разі, якщо буде продовжуватися затягування розслідування, в подальшому буде важко в звичайний спосіб продовжувати розслідування.

Торкаючись теми “справи Пукача”, Теличенко зазначила, що розслідування апеляційної скарги на вирок, винесений йому сьогодні, заблоковано деякими політиками, які використовують розгляд скарги в залі судового засідання як сцену для виступів, намагаючись скомпрометувати чинну владу.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо поведінки в залі суду журналіста Олексія Подольського, який визнаний потерпілим, адвокат сказала: “З приводу потерпілого Олексія Подольського. Він зайняв дуже дивну позицію. Він всіма силами блокує апеляційний розгляд. Чому він таку позицію зайняв? Я думаю під впливом політиків”.

У той же час Теличенко зазначила, що якщо нарешті розпочнеться розгляд апеляції, то закінчити її можна буде швидко, оскільки обсяг апеляційної скарги невеликий.

Відповідаючи на запитання, чи існує ще версія, що Гонгадзе вбили “під плівки Мельниченка”, Теличенко зазначила: “Була така версія, і така версія жива”.

Разом з цим вона зауважила, що тільки правоохоронні органи можуть сказати, чи правильні ті чи інші підозри щодо замовників вбивства, які зараз відомі суспільству, оскільки без доказів це не може бути підтверджено.