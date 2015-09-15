Уряд не хоче віддавати громадам контроль за грошима - політики

Про це заявив співголова партії «Наш край» Олександр Мазурчак, коментуючи заяву прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка про виділення 2 млрд. грн. для погашення заборгованості працівникам соціальної сфери.

Обіцяні прем’єром кошти, переконаний Олександр Мазурчак, не вирішать проблему із заборгованостями виплат, які накопичились перед бюджетниками насамперед у маленьких містечках. «Громадам треба нарешті дозволити самим визначати, як і що фінансувати у своєму місті. Інакше ситуації, за яких Кабінет міністрів розподілятиме кошти у ручному режимі, будуть повторюватись і надалі», - відзначив Олександр Мазурчак. Він також підкреслив, що уряд не поспішає надавати громадам фінансову незалежність. На думку Олександра Мазурчака, для вирішення цього питання необхідно внести зміни до Бюджетного кодексу і розпочати реальний процес децентралізації.

За словами співголови «Нашого краю», саме через відсутність системних змін Бюджетного кодексу у містах районного значення склалася катастрофічна ситуація з виплатами бюджетникам. Перш за все, це стосується фінансування дитячих садочків, будинків культури та бібліотек. Там і надалі кошти продовжують розподіляти призначені Києвом чиновники райдержадміністрацій. «В переважній більшості вони не знають реальних проблем району. До того ж, не несуть відповідальності перед громадою», - заявив Олександр Мазурчак. Він також нагадав: «Наш край» неодноразово звертав увагу київських чиновників на ці проблеми. Тому одноразове виділення коштів Кабміном проблему із затримками зарплат не вирішить – без системних змін борги накопичуватимуться знову.

У зв’язку із цим партія «Наш край» виступила з вимогою до уряду розпочати системну децентралізацію та розробити і внести на розгляд Верховної Ради України зміни до Бюджетного кодексу, які розширять повноваження органів місцевого самоврядування та забезпечать гарантії повного фінансування потреб громад.

Нагадаємо, 13 вересня прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що уряд виділить 2 мільярди гривень для допомоги тим районам, в яких не вистачає коштів на виплати заробітної платні для працівників бюджетної сфери. Заборгованість по зарплатах обіцяють погасити до кінця місяця.