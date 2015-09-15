Клімкін очолить українську делегацію на 70-й сесії Генасамблеї ООН

Згідно з документом, оприлюдненим на сайті глави держави, очолюватиме делегацію міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Також до її складу ввійшли: постійний представник України при ООН Юрій Сергеєв; Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат України (за згодою) Мустафа Джемілєв; заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця; перший помічник президента України Юрій Оніщенко.

У числі заступників членів делегації ще 5 осіб: виконувач обов’язків директора Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України Андрій Бешта; заступник директора Департаменту - начальник відділу ООН Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України Юрій Вітренко; тимчасовий виконувач обов’язків директора Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Олег Герасименко; заступник керівника Головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції - керівник департаменту зовнішньої політики Адміністрації президента України Марина Михайленко; директор Департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ України Сергій Шутенко.

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Президент дозволив главі делегації залучати для забезпечення роботи делегації радників, експертів і технічних працівників.

Розпорядженням також затверджено Директиви делегації України на сесію Генасамблеї ООН.

Міністерству закордонних справ України доручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з участю делегації України у заході.